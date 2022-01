Budowa S10 koło Bydgoszczy przyciąga inwestorów do Białych Błot. Między innymi Zalando. Będą nowe miejsca pracy i pieniądze z podatków

- Centrum logistyczne w Białych Błotach, będące już na etapie budowy, zajmie ponad 100 000 m2 i dostarczy dodatkową powierzchnię magazynową. Zatrudnienie w nim znajdzie około 800 pracowników. Jego otwarcie przewidziano na marzec 2022 roku – poinformował niedawno inwestor.

Prace na terenie inwestycji idą pełną parą, termin ten zapewne więc zostanie dochowany. Co stanie się z lokalnym ruchem po otwarciu centrum logistycznego? To pytanie przewijało się wśród Czytelników, którzy komentowali doniesienia inwestora dotyczące projektu w Białych Błotach. Część osób obawia się, że znacznie zwiększony jak się spodziewają ruch ciężarówek wpłynie na komfort życia w gminie. Tym bardziej, że nie będzie to jedyna magazynowo-logistyczna inwestycja na jej terenie. Znaczna większość dostrzega pozytywne aspekty tego rodzaju inwestycji dla Białych Błot.