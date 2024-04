Primark w Bydgoszczy! Gdzie będzie i kiedy otwarcie nowego sklepu? Znamy szczegóły

Primark otwiera się w Bydgoszczy

- Cieszymy się, że możemy dziś ogłosić plany dotyczące naszego siódmego sklepu w Polsce. Sukcesywna ekspansja pokazuje nasze zaangażowanie w Europie Środkowo-Wschodniej, w regionie z ogromnym potencjałem przyszłego wzrostu. W tym roku mija pięć lat odkąd rozpoczęliśmy tutaj swoją działalność, otwierając nasz pierwszy sklep w Lublanie na Słowenii. W tym czasie wiele nauczyliśmy się od naszych lokalnych klientów i nadal ciężko pracujemy, aby zapewnić doskonałe doświadczenia zakupowe, z których Primark jest znany na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć w Europie Środkowo-Wschodniej, a naszym celem jest posiadanie16 sklepów w 6 krajach CEE do 2025 roku, tworząc setki miejsc pracy i oferując naszym klientom bardziej zrównoważoną modę w przystępnych cenach. - mówi Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.

Gdzie będzie Primark w Bydgoszczy? Kiedy otwarcie?

- Zielone Arkady Bydgoszcz to największe regionalne centrum handlowe, z najszerszą ofertą najemców w różnych branżach, zorientowaną na rodzinę oraz z najwyższą kompetencją w branży fashion w całym województwie kujawsko-pomorskim. Planowane otwarcie sklepu Primark bardzo nas cieszy, tym bardziej że wzmocni to naszą pozycję jako lidera wśród centrów handlowych w regionie. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wiele satysfakcji, zarówno nam jak i klientom. - mówi Ewa Krassowska, Dyrektor centrum handlowego, ECE Projektmanagement Polska.

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70 000 pracowników w 16 krajach Europy i USA. Marka założona została w Irlandii w 1969 r. pod marką Penneys. Założenia sieci Primark są bardzo szczytne. Firma chce, by odzież była trwała, co wpłynie pozytywnie na środowisko i poprawę życia ludzi. Firma ogłosiła szereg zobowiązań, które zamierza zrealizować do 2030 roku. Obejmują one wytwarzanie wszystkich ubrań marki z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony, projektowanie odzieży w sposób umożliwiający jej późniejszy recykling, zmniejszenie śladu węglowego o połowę w całym łańcuchu wartości, rezygnację z wyrobów plastikowych jednorazowego użytku oraz dążenie do zapewnienia pracownikom łańcucha dostaw godziwej płacy.