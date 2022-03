Bydgoskie szkoły kompletują wyprawki dla dzieci z Ukrainy, a przedszkolaki z Fordonu zbierają dla nich pluszaki Małgorzata Pieczyńska

Dzieci z Przedszkola nr 43 "U Krecika Szybownika" w Fordonie chcą wesprzeć maluchy na granicy polsko-ukraińskiej i zbierają dla nich pluszaki. Pierwszy transport już został przekazany. Udało się zebrać 14 kg maskotek. Akcja trwa do odwołania. Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (7 zdjęć)

Do bydgoskich przedszkoli trafiło już ponad 200 dzieci z Ukrainy, do szkół ponad 1000 uczniów. Dla tych ostatnich ratusz chce przygotować wyprawki szkolne. Tymczasem Przedszkole nr 43 “U Krecika Szybownika” w Fordonie zbiera pluszowe misie. Trafią do maluchów na granicę polsko-ukraińską.