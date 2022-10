Bydgoszcz. Budowa wiaduktu na Armii Krajowej to koszmar dla kierowców i dla kursantów z WORD [zdjęcia]

Na wiadukcie im. J. Nowaka-Jeziorańskiego trwają prace rozbiórkowe części zachodniej nad torami kolejowymi. W poniedziałek zamknięty został przejazd pod demontowanym obiektem i tym samym dojazd do ul. Modrzewiowej. Wykonano tymczasowy przejazd od strony kościoła do ul. Armii Krajowej. Ruch pojazdów prowadzony jest obecnie dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem. Na Osiedle Leśne będzie można dojechać objazdem ulicą Kamienną.

Utrudniony egzamin na prawo jazdy

- Utworzono objazd do centrum, przy którym znajduje się znak STOP i nakaz jazdy w lewo, ale chcąc zawrócić w kierunku centrum, trzeba się bardzo mocno postarać, wręcz zajechać drogę pojazdom jadącym z Osielska, aby włączyć się do ruchu - komentuje pani Małgorzata. - W tej okolicy jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, z którego muszą wyjechać osoby egzaminowane na prawo jazdy. Nie mają one doświadczenia, aby włączyć się do ruchu w miejscu, gdzie co chwilę nadjeżdżają z dużą prędkością inne samochody. Ja sama nie zdałam egzaminu właśnie z powodu trudności z włączeniem się do ruchu w tym miejscu. O takich samych problemach słyszałam też od innych egzaminowanych osób - mówi nasza Czytelniczka.