Bydgoszcz. Gaz zastąpi węgiel. Ciepłownia w Bydgoszczy w nowej odsłonie [zdjęcia]

- Podpisanie umowy na budowę kotłowni gazowej w jednej z dwóch jednostek wytwórczych bydgoskiego Oddziału PGE Energia Ciepła to kolejny krok w transformacji ciepłownictwa kraju. Nowa jednostka gazowa w Bydgoszczy to efekt przyjętej strategii, w ramach której konsekwentnie przechodzimy na paliwo gazowe w naszych elektrociepłowniach. Powstanie ważnej dla miasta inwestycji zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska oraz zdrowia jego mieszkańców - podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Umowa zakłada przygotowanie projektu i zabudowy kompleksowej ciepłowni wodnej gazowej o mocy do 20 MW z opcją rozbudowy o kolejne 20 MW. Na moc cieplną kotłowni gazowej składać się będzie zespół czterech wodnych kotłów gazowych o mocy co najmniej 9,5 MWt każdy. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, wybudowana i uruchomiona kotłownia wraz z infrastrukturą zewnętrzną, w skład której prócz wymienionych kotłów gazowych wodnych wchodzić będą m.in.: instalacja wody sieciowej wraz z pompownią, instalacja doprowadzenia gazu do kotłów, stacja przygotowania wody do instalacji wody sieciowej oraz układ dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu.