Bydgoszcz. - Mnie wiele nie potrzeba, wystarczy 10 metrów - mówi emeryt, który szuka pokoju do wynajęcia naszym mieście

Mężczyzna mieszka na Kujawach, ale pochodzi z Bydgoszczy. - Po tym wszystkim, co mnie spotkało, chcę wrócić do rodzinnego miasta - mówi.

Aż 150 tys. zł to wygrana w Mini Lotto, która padła na Łęgnowie w Bydgoszczy

Przestali więc rozmawiać. Mieszkać ze sobą także przestali. - Na jednej działce stoją dwa domki. Jeden zajmuje żona, a drugi ja. Muszę jednak się wyprowadzić, bo - jak by nie patrzeć - mieszkam u obecnej, chociaż prawie byłej żony. Postanowiłem usunąć się z jej oczu na dobre. To dlatego szukam czegoś do wynajęcia w Bydgoszczy, oddalonej od mojego obecnego adresu o 96 kilometrów.