Bydgoszcz. Na Wyżynach chcą powrotu linii 79 na starą trasę. "Przejście przez kładkę to koszmar!" [zdjęcia]

- W naszej części Wyżyn mamy problem z dojazdami spod kładki na dworzec główny PKP. Zabrano nam idealne połączenie autobusowe linią numer 79. By dojechać na dworzec nie trzeba było "biegać" po kładce z bagażami. Teraz trzeba przejść przez kładkę, by zejść na przystanek tramwajowy. Jak można zabrać nam jedyne dobre połączenie na PKP? Mieszkańcy Wyżyn to nade wszystko ludzie w podeszłym wieku, a i młodszym trudno przemieszczać się z walizami przez kładkę do tramwaju. Sama miałam z tym wielki problem - mówi pani Barbara z Wyżyn.