Bydgoszcz. Ostatni lipcowy weekend w mieście zapowiada się ciekawie [lista wydarzeń 29-31 lipca]

Jazda na łyżwach w środku lata? Tak, jest to możliwe w ten weekend w Bydgoszczy. Jeśli jednak wolicie obejrzeć film na świeżym powietrzu, to też będzie taka możliwość. Ponadto, wycieczki z przewodnikiem, nauka gry na bębnach afrykańskich w Młynach Rothera i zajęcia edukacyjne o pszczołach w Myślęcinku. To wszystko, a także wiele innych atrakcji czeka w ten weekend (29-31 lipca) na bydgoszczan oraz odwiedzających nasze miasto turystów. Zapraszamy do obejrzenia galerii, w której opisaliśmy szczegóły tych wydarzeń.