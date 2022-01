Bydgoszcz. Ukazał się debiutancki singiel o kryzysie klimatycznym nagrany przez studentkę Akademii Muzycznej

Wokalistka przyznaje, że długo przymierzała się do opublikowania w sieci swojego pierwszego, autorskiego materiału. W napisaniu tekstu pomagał jej chłopak - Krzysztof Brończyk.

- Pomysł na piosenkę zrodził się z obserwacji postępującego kryzysu klimatycznego, ale także podczas pandemicznych przemyśleń, kiedy to rozpoczął się pewien kult natury, dzięki której każdy w tym trudnym czasie odnajdywał coś, co w danym momencie koiło, uspokajało. Było to fascynujące, że kiedy świat zatrzymał się na chwilę, ludzie zaczęli dostrzegać te drobne rzeczy, które otaczają nas na co dzień. Jednak mnie nurtowało pytanie: „co jeśli tego zabraknie?” - mówi Klaudia Marzec.