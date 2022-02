Bydgoszcz. W Śródmieściu w mieszkaniu 30-latka policja znalazła maczetę, imitację broni i kilogram narkotyków

- Tam weszli do mieszkania 30-latka. Mężczyzna był zaskoczony wizytą kryminalnych. Nie bez powodu. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli blisko kilogram amfetaminy, kilkadziesiąt gramów marihuany oraz kryształków MDMA. Zabezpieczona również została niewielka ilość krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy, elektroniczna waga, maczeta oraz przedmiot przypominający broń palną. 30-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu - informuje kom. Przemysław Słomski zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Następnie doprowadzili go do prokuratury. Oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Natomiast sąd po zapoznaniu się z materiałami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.