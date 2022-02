Bydgoszcz. Wojciech O. zatrzymany przez policję. Usłyszy zarzuty za skandaliczne słowa, które padły na Starym Rynku

Skandaliczne słowa na Starym Rynku w Bydgoszczy

Przypomnijmy, Wojciech O. w sobotę pojawił się na Starym Rynku w Bydgoszczy, gdzie do swoich zwolenników wykrzykiwał skandaliczne hasła. - To jest kij na poselski r... Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, i ustalą tę ustawę (wypowiedź padła w kontekście ustawy covidowej - przyp. red.), jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. My ich ostrzegamy! Jeśli oni zagłosują na tak, to ja chcę ich zabić! A dlaczego nie?! Jestem przepełniony radosną nienawiścią i chcę ich śmierci! Śmierć wrogom ojczyzny! - krzyczał Wojciech O. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył m.in. poseł Paweł Olszewski.