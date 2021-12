Bydgoszczanin Mikołaj Macioszczyk nagrał świąteczny singiel "Nie jesteś sam". To prezent artysty na mikołajki [wideo]

Singiel „Nie jesteś sam” powstał już w pandemii. - Dwa lata temu siostra mojej mamy Maryla Wodyk przysłała mi tekst, który napisała - mówi Mikołaj Macioszczyk. - Skomponowałem wtedy melodię, ale tylko do połowy . Po półrocznej przerwie chciałem dokończyć ten utwór, ale okazało się, że zgubiłem list od cioci przez co zostałem tylko z połową numeru . Dopisałem, więc drugą część i tak powstał singiel „Nie jesteś sam”, który mówi o rzeczach ważnych, nie tylko dla mnie.

6 grudnia są mikołajki, tego dnia artysta obchodzi też imieniny.

- Uznałem, że to dobry moment, by ten singiel pokazać światu - mówi Mikołaj Macioszczyk. - To świąteczna piosenka, pełna dobrej energii. Za utworem kryje się również świąteczna historia, która wyjaśnia nam tradycyjne wartości, które w Polsce pielęgnuje się od stuleci. Znajdziemy w nim, m.in. odpowiedź na pytanie: po co nam pusty talerz przy wigilijnym stole.