Czy ulica Motylowa w Bydgoszczy zostanie w końcu utwardzona? Mieszkańcy od lat o to walczą

Zbyt mało punktów, więc ul. Motylowa "w poczekalni"

W Bydgoszczy wszystkie drogi lokalne kategorii administracyjnej gminnej i nawierzchni gruntowej od 2016 r. objęte są „Wieloletnim planem utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy” i poddawane są ocenie na podstawie kryteriów oceny drogi. W I edycji ul. Motylowa zdobyła 10 na 20 możliwych punktów, co dało jej 71 miejsce spośród wszystkich analizowanych ulic i siódme na osiedlu. W II edycji programu (lata 2019-2022) po zmianie przez radnych Miasta Bydgoszczy kryteriów oceny drogi, do budowy zakwalifikowały się drogi, które uzyskały ok. 44 proc. z maksymalnej sumy punktów w poszczególnych kryteriach. Ulica Motylowa po zmianie kryteriów uzyskała 24 proc. i także nie została zakwalifikowana do utwardzenia.