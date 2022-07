Dyrektorka VI LO w Bydgoszczy odpowiada na list otwarty uczniów. „To jedno z najlepszych bydgoskich liceów!”

Niedawno na stronie na petycjeonline.com ukazał się list otwarty skierowany do dyrektorki renomowanego bydgoskiego liceum (artykuł dostępny jest poniżej). Uczniowie, absolwenci i rodzice VI LO przedstawili w nim zastrzeżenia do zarządzania przez nią szkołą. Dyrektor Burlińska po powrocie z urlopu odniosła się do - jej zdaniem - nieuzasadnionych zarzutów, które padły w liście.

Spotkała się już Pani z jego autorami?

Tego samego dnia, w czasie mojego urlopu, gdy list został mi przesłany, zaproponowałam autorom spotkanie i poprosiłam o kontakt po powrocie do pracy. Treść listu całkowicie mnie zaskoczyła, bo uprzednio nie wpłynęły do mnie żadne uwagi. Odezwano się do mnie 19 lipca pisząc, że „sygnatariusze są niedyspozycyjni w związku z wakacjami” i proszą o spotkanie pod koniec wakacji. Żałuję, gdyż dobrze byłoby to omówić i wyjaśnić jak najszybciej! Zapraszam jednak wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości umówienia się ze mną za pomocą kancelarii szkoły indywidualnie, w celu wyjaśnienia niejasności i problemów.