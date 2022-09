"Dzień nad Kanałem Bydgoskim". Strzelanie z łuku, lepienie garnków, rekonstrukcje historyczne i mnóstwo innych atrakcji

"Dzień nad Kanałem Bydgoskim"

Początek imprezy o godz. 12 (potrwa do 16) w Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. Staroszkolnej 10. Na dziedzińcu swój obóz rozbiją szlachcice polscy z XVI wieku oraz ułani wielkopolscy z XX-lecia międzywojennego . W trakcie wydarzenia będzie można ulepić garnek z gliny, wybić pamiątkową monetę, strzelić z łuku, a nawet usłyszeć huk prawdziwej armaty.

Czas uprzyjemniać będą szantowe występy popularnego satyryka – Marka Majewskiego. Dla dzieci przygotowano liczne konkursy z drobnymi upominkami.

Będzie także okazja, by zwiedzić planty nad Starym Kanałem z przewodnikiem (start 13, 15) oraz do odwiedzić Muzeum. Oprowadzanie po ekspozycjach rozpoczynać się będzie o 12:30, 13.30, 14.40 i 15.30. To jeszcze nie koniec atrakcji. Nad samym Kanałem zostanie uruchomiona darmowa wypożyczalnia sprzętu wodnego. Każdy chętny będzie mógł samodzielnie sprawdzić, jak pięknie prezentują się planty widziane z poziomu wody.