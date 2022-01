Ferie zimowe 2022 w Bydgoszczy. Prezentujemy tegoroczną ofertę dla dzieci i młodzieży

Jak zapowiada Adam Soroko, dyrektor Bydgoskich Obiektów Sportowych, w czasie ferii zimowych dzieci i młodzież uczęszczające do bydgoskich szkół będą mogły skorzystać z pływalni i fordońskiego lodowiska bezpłatnie do godz. 14. Podstawą darmowego wejścia jest ważna legitymacja szkolna. Przypominamy, że wybierając się do wymienionych obiektów należy pamiętać o obowiązujących limitach związanych z COVID-19 (obłożenie obiektów sportowych może wynosić do 30 proc. - dla osób niezaszczepionych).