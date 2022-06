Festiwal Oko Nigdy Nie Śpi Kujawsko-Pomorskie 2022 to gratka dla koneserów sztuki. Zaprasza Fundacja Czarny Karzeł

OKO NIGDY NIE ŚPI – Kujawsko–Pomorskie to cykliczny festiwal sztuk wizualnych. Do tej pory odbyło się osiem edycji. Integralną częścią wydarzenia jest sympozjum relacyjne odbywające się równolegle do części artystycznej oraz rezydencje artystyczne, w których uczestniczą artyści polscy i zagraniczni.

Spotkania nieprzypadkowe OKO NIGDY NIE ŚPI są kontynuacją surrealistycznych idei i nawiązują do postulatu etycznego, zawartego w Manifeście Andre Bretona, który podkreśla rolę przypadkowych spotkań. Pierwsza edycja w obecnej formule odbyła się w 2014 roku i wzięło w niej udział ok 40 artystów. Interdyscyplinarnego charakteru nadaje festiwalowi pokaz prac z różnych obszarów sztuki wizualnej: od malarstwa, rysunku i grafiki, poprzez kolaż, fotografię, performance, teatr, aż po sztukę nowych mediów z filmem eksperymentalnym na czele.

Swój udział w tegorocznej edycji zapowiedzieli znamienici artyści, krytycy sztuki, naukowcy m.in.: Anda Rottenberg, Joanna Rajkowska, Emilia Orzechowska, Diana Lelonek, Anna Królikiewicz, Daniel Rumiancew, Stach Szabłowski, Dominik Strycharski, Piotr Pawlak, Grzegorz Brzozowski, Kuba Elwertowski, Grzegorz Pleszyński, grupa Czarny Karzeł oraz wielu innych. OKO NIGDY NIE ŚPI to również interdyscyplinarny projekt przybliżający twórczość powstającą poza głównym nurtem: efemeryczną, transgresywną, nieoczywistą, która torując własne ścieżki wymykające się oczywistym definicjom.