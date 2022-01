Halina Frąckowiak w bydgoskiej Bazylice. To był niepowtarzalny wieczór kolęd [zdjęcia]

Pomysł organizacji "Wieczoru kolęd z Haliną Frąckowiak" wyszedł od ks. Sławomira Bara, proboszcza Bazyliki. - Muzyka zawsze była bliska memu serca, jeszcze zanim zostałem kapłanem - mówi ks. Sławomir Bar. - Mam trochę przyjaciół w kręgach muzycznych i dzięki temu udało się zaprosić do Bydgoszczy Halinę Frąckowiak i zorganizować ten koncert. To wyjątkowa artystka, która potrafi nawiązać niesamowity kontakt ze słuchaczami.

Choć przy Bazylice działa Kawiarenka "Altriust", gdzie jest scena z nagłośnieniem, to koncert zorganizowano w samej świątyni. - Bazylika jest duża, a zależało nam, by zachować reżim sanitarny - mówi ks. Sławomir Bar. - Myślę, że dla wielu był to niezapomniany koncert kolęd.