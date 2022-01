Akcja CBŚP i policji w Bydgoszczy. 52-latek miał w domu pół kilograma kokainy i broń palną. Został zatrzymany

W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli kilkanaście woreczków z białym i różowym proszkiem. Zabezpieczyli też wagę elektroniczną, pieniądze, złotą biżuterię, a także kastet, pałkę teleskopową oraz paralizator z dwoma kartridżami. Funkcjonariusze przeszukali dwa samochody, garaż oraz piwnicę. Na miejsce wezwali też przewodnika z psem służbowym do wykrywania narkotyków.

W minionym tygodniu funkcjonariusze wspólnie pojechali pod wytypowany adres na bydgoskim Wzgórzu Wolności. Tam „weszli” do mieszkania podejrzewanego.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową oraz Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może być zamieszkany w proceder narkotykowy. Trop doprowadził ich do znanego im już 52-latka. Z ich wiedzy wynikało, że może być w posiadaniu zakazanych środków psychoaktywnych.

Podczas przemieszczania się korytarzem prowadzącym do piwnicy, pies zaczął wskazywać na skrzynki z instalacją, zawieszone na ścianie i zamykane na klucz. Okazało się, że klucz do tych skrzynek posiadał 52-latek. Policjanci otworzyli dwie skrzynki, w których znaleźli kolejne większe woreczki z białym i różowym proszkiem. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to kokaina oraz MDMA. Łącznie zabezpieczone zostało ponad pół kilograma kokainy i blisko 50g MDMA.