Koncert Fontanna Muzyki przy bydgoskim "Potopie". Były przeboje Jantar, Rodowicz, Bem [zdjęcia]

W parku Kazimierza Wielkiego przy fontannie Potop odbył się koncert w ramach Festiwalu Fontanna Muzyki 2022. Podczas wydarzenia z cyklu „Bydgoszcz jest kobietą" wystąpiły wokalistki młodego pokolenia związane z naszym miastem: Anna Grzelak (związana z bydgoską Akademią Muzyczną), Agnieszka Twardowska (wychowanka wydziału Sztuki Muzycznej na UKW w Bydgoszczy, finalistka V The Voice of Poland oraz programu „Twoja twarz brzmi znajomo") i Anna Hnatowicz (wystąpiła w „Szansie na Sukces", „X-Factor", „Mam talent" i „The Voice of Poland", a także w koncercie Debiuty 59. KFPP w Opolu).

Tomasz Czachorowski