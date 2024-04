Kujawsko-Pomorskie. Przydrożne kapliczki i figurki - wyjątkowe miejsca w regionie na zdjęciach

Kapliczki przydrożne to nie tylko małe świątynie i miejsca majowych nabożeństw ku czci Matki Bożej czy różańca w październiku. Wędrowcy przystawali przy nich, by się przeżegnać i odmówić krótką modlitwę. To także swoiste punkty orientacyjne w terenie, które urozmaicają krajobraz.

Najwięcej przydrożnych kapliczek można znaleźć we wsiach, jednak sporo jest ich też w miastach. Przez setki lat wtopiły się w pejzaż.