Oto pomysły na jednodniową wycieczkę poza Bydgoszcz. TOP 15 miejsc na wiosenny wyjazd OPRAC.: Jakub Kisiel

Diabelce to nazwa gór wznoszących się tuż za północnymi granicami Świecia nad Wisłą. W tym miejscu Wysoczyzna Świecka opada stromo ku rzece i z klifów ześlizgują się setki tysięcy ton piasku. Najwyższym punktem jest Czarcia Kazalnica (92 m.n.p.m.). Według legendy upodobał ją sobie diabeł nękający tutejszych mieszkańców. Dariusz Nawrocki Zobacz galerię (15 zdjęć)

Wiosna w pełni, a to doskonała okazja, by wybrać się na jednodniową wycieczkę nieopodal Bydgoszczy. Atrakcji w naszym regionie jest naprawdę wiele, a my postanowiliśmy przedstawić TOP 15 miejsc na romantyczny wypad z ukochaną osobą, bądź eskapadę z rodziną lub grupą znajomych.