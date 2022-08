Kultowa karuzela z Myślęcinka idzie do lamusa. Bydgoszcz żegna "trabanta"!

Trabant "woził" ponad pół wieku!

Karuzela, niestety, odchodzi do lamusa. W bydgoskim Myślęcinku zapewniała atrakcje mieszkańcom i turystom przez 56 lat! Ostatni raz z trabanta skorzystać można było w ostatnią niedzielę lipca. Wtedy to przejażdżka karuzelą kosztowała tylko 2 zł (normalnie bilet kosztował 10 zł). Ostatnia okazja, by pożegnać się z kultowym trabantem będzie w najbliższą sobotę.