"Maciek już przyleciał i od razu zrobiło się cieplej". Pierwszy bocian w Łęgnowie Wsi co rok zwiastuje wiosnę

Wszyscy się zastanawiają, dlaczego tak wcześnie przylatuje właśnie do Łęgnowa Wsi?

- Jesteśmy najbardziej zieloną dzielnicą Bydgoszczy. A Maciek jest pewnie miastowy z zamiłowaniem do wsi i stąd to upodobanie do nas – żartuje Sebastian Grysiak.

Odtąd aż do końca sierpnia mieszkańcy będą zerkać w stronę gniazda z ciekawości, jak się Maćkowi układa. Teraz wypatrują jego żony, która zawsze przylatuje później. A jak już i ona się pojawi, to zacznie się oczekiwanie na potomstwo. W zeszłym roku do ciepłych krajów odleciała z Łęgnowa Wsi trójka młodych z rodzicami.