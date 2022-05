Miłośnicy planszówek pomagali dzieciom grając na 74. Nocy Planszówek w bydgoskim Muzeum Wodociągów [zdjęcia] Justyna Tota

Miłośnicy planszówek zasiedli przy stolikach w „Pałacyku” Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, gdzie w sobotę (21 maja) odbyła się charytatywna 74. Nocy Planszówek. Nocne granie przyczyni się do wyposażenia sali komputerowej szkoły podstawowej w południowej Kenii. Oprócz możliwości zagrania w wiele nowych tytułów, była też okazja uczestniczyć w turnieju karciano-kościanej gry Dice Throne z nagrodami. Więcej zdjęć z imprezy ►►► Dariusz Bloch Zobacz galerię (17 zdjęć)

Miłośnicy gier bez prądu po raz kolejny nocne granie zamienili w pomaganie. W sobotni wieczór (21 maja) spotkali się w „Pałacyku” bydgoskiego Muzeum Wodociągów, by przy niejednej planszy rozegrać emocjonującą rozgrywkę. Gry planszowe była okazja także wylicytować na specjalnej aukcji. Wszystko to podczas charytatywnej 74. Nocy Planszówek, z której dochód sprawi, że uczniowie kenijskiej szkoły podstawowej będą mogli mieć wreszcie zajęcia we własnej sali komputerowej.