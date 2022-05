Ogniste show na inauguracji Przeglądu Niezwykłych Zjawisk Teatralnych w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Fundacja Sztukmistrze dzielnie przygotowuje się do występu, a aura już się poprawia, czyli wszystko wskazuje na to, że ten wieczór, chociaż trochę bardziej rześki niż przewidywaliśmy, będzie naprawdę niezapomniany! I nadal bardzo ognisty i gorący! - zapewniano wieczorem w mediach społecznościowych.

Osoby, które zaczekały do 21.00, mówią zgodnie - warto było! „Szafa Show”, czyli ognisty spektakl uliczny, którego bohaterami są Ninja, Panda i Dyrektor Cyrku nie tylko dali popis fireshow, ale przede wszystkim z humorem wciągnęli publiczność do udziału w szalonej akcji widowiska. Do tego spektakl jest pełne jest gagów, więc śmiechu w amfiteatrze było co niemiara! Tak oto Fundacja Sztukmistrze z Lublina zabrała nas w barwny świat sztuki cyrkowej.