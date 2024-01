Oto dziewczyny w pięknych kreacjach i fryzurach na studniówkach w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia!

Studniówki 2024

Styczeń i luty to czas studniówek. Studniówka to okazja, by piękni młodzi ludzie pokazali się w oficjalnych, eleganckich strojach. Dla większości osób to pierwsze tak wielkie wydarzenie w życiu, pierwsza okazja, by wystąpić w strojach wieczorowych. Starannie przygotowują się do tego i młodzi mężczyźni, i młode kobiety. Panowie zakładają marynarki, garnitury, a nawet fraki czy smokingi. Jednak to właśnie młode kobiety mają na studniówkowych balach największe pole do popisu. W sklepach w tym gorącym studniówkowym okresie jest mnóstwo wspaniałych, wieczorowych kreacji - zdecydowanie jest w czym wybierać. Do tego oczywiście elegancki makijaż i wieczorowa fryzura. I można iść na bal!