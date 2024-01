Oto najpiękniejsze sukienki na studniówkach 2024 w Bydgoszczy! Zobacz zjawiskowe kreacje

Studniówki 2024

Studniówka to tradycyjny bal, który jak sama nazwa mówi, odbywa się mniej więcej 100 dni przed maturą. Studniówka to okazja dla uczniów, by uczcić rychłe zakończenie nauki, by pożegnać obecny etap życia i rozpocząć nowy.

Na studniówkach bawią się uczniowie z klas maturalnych, a także nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.