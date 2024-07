Otwarte kąpieliska w Bydgoszczy i okolicy 2.07. Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpieliska otwarte w Bydgoszczy. Gdzie można popływać w Bydgoszczy i w okolicy?

Nie zawsze miejsce, gdzie chodzi się pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, a na miejscu są ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Bydgoszczy.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad jeziorem Borówno

Kąpielisko: Plaża pod Wierzbami w Wierzchucinku

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim

Kąpielisko Wąsoskie

Kąpielisko: Starogrodzkie

Kąpielisko: Plaża Miejska

Kąpielisko: Plaża Miejska w Chełmży

Kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie

Kąpielisko: Bysław

Kąpieliska w pobliżu Bydgoszczy

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to idealne miejsce na upalne dni. Możesz tam odpocząć i schłodzić się w gorącym okresie roku. Zwykle w tych miejscach są również wyznaczone strefy dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Bardzo często kąpieliska są strzeżone przez ratowników. Możesz znaleźć tam również toalety, przebieralnie oraz natryski. Sprawdź informacje o swoim ulubionym kąpielisku i spędź wolny czas na świeżym powietrzu.