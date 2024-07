Tak wygląda piękna plaża ukryta w dzikim lesie pod Bydgoszczą. Mamy wyjątkowe zdjęcia

Ukryty skarb niedaleko Bydgoszczy

W lesie, nieopodal drogi z Koronowa do Mroczy, skrywa się malownicza plaża, znana głównie okolicznym mieszkańcom. To miejsce, gdzie rzadko zapuszczają się mieszczuchy, pozostaje jednym z tych niewielu zakątków, gdzie można doświćzyć prawdziwej, nieskażonej cywilizacją przyrody. Wystarczy tylko zjechać z głównej drogi, tuż za Bydgoszczą, by przed oczami ukazała się plaża i przepiękne jezioro, jakbyśmy trafili do całkowicie innego świata.

Miejsce to, choć w upały przyciąga grupę okolicznych mieszkańców, potrafi zachować swoją dzikość i urok. Brak tu leżaków, hamaków czy głośnych atrakcji, które są stałym elementem pejzażu popularnych kurortów. Zamiast tego, odwiedzający mogą cieszyć się ciszą, spokojem i niezakłóconym kontaktem z naturą.