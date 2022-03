Przed nami 13. edycja bydgoskiej akcji "Ciepło serca w słoiku". Dary trafią do najbardziej potrzebujących!

W ramach 13. edycji "Ciepła serca w słoiku" zbierane są: żywność o przedłużonym terminie przydatności do spożycia (np. konserwy, makaron, kasza, dania gotowe), słodycze, kosmetyki (m.in. szampony, płyny do mycia, mydło, kosmetyki i maszynki do golenia, szczoteczki i pasty do zębów, dezodoranty, kremy do twarzy). Dla Domów Dziecka potrzebne są: artykuły papiernicze, kosmetyki dla dzieci i młodzieży, słodycze, a także gry planszowe (nowe) i upominki dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.