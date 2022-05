Przemarsz kolumny strażackiej ulicą Gdańską i strażacki festyn na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy [zapowiedź] OPRAC.: Agnieszka Kasperek

Wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, pokazy ćwiczeń, gry i zabawy dla najmłodszych – to wszystko zobaczyć będzie można w sobotę, 7 maja na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Dzień Strażaka potrwa od godz. 12 do 17. Wcześniej odbędzie się jeszcze przemarsz kolumny strażackiej z Placu Wolności do Starego Rynku. Wstęp jest wolny!