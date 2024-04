Skandaliczne zachowania w Myślęcinku - rzucają butelkami w ptaki, śmiecą, spuszczają psy ze smyczy

Nieakceptowalne zachowania wobec dzikiej przyrody w Myślęcinku

"Czasami już nie wiemy, gdzie jest granica nikczemności, bezduszności i po prostu głupoty. Gdy myślimy, że wszystko już widzieliśmy, pojawiają się nowi mądrzy inaczej. Rzucanie w ptaki butelkami, kamieniami i innymi przedmiotami to zachowanie, którego nie można akceptować" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu parku.

Park apeluje do świadków takich zdarzeń o natychmiastowe powiadamianie służb. Monitoring w parku może pomóc w identyfikacji sprawców i przyczynić się do ich pociągnięcia do odpowiedzialności.