Sportowcy z Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobacz archiwalne zdjęcia

Podobnie było w Bydgoszczy, która podobnie jak i dziś również w czasach przedwojennych stanowiła ważny sportowy ośrodek w kraju. Było to o tyle ważne, że mieszały się tutaj różne kultury, ponieważ Bydgoszcz zaraz po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości, borykała się z ogromnym problemem mniejszości niemieckiej, która tak naprawdę stanowiła większość.

Sport w Bydgoszczy z XX-lecia międzywojennego — zobacz zdjęcia

W wielu przypadkach właśnie sportowe rywalizacje potrafiły w racjonalny sposób pokazać napięcie będący pomiędzy Polakami, a mniejszością niemiecką. Z tego też powodu obok powstających w odradzającej się Polsce, polskich klubów powstawały te niemieckie, jak na przykład piłkarska BCS Berlin w Bydgoszczy, która rywalizowała m.in z KS Ciszewski.

Jednak nie tylko w piłce nożnej mogliśmy obserwować zmagania bydgoskich sportowców w tamtym czasie. Równie popularne co dziś były sporty wodne, jak wioślarstwo, które to uprawiała spora część Bydgoszczy. Nie brakowało także sympatyków lekkiej atletyki, która szczególnie w XX-leciu międzywojennym cieszyła się w całej Polsce ogromną popularnością i renomą, którą to w dużej mierze rozsławił tragicznie zmarły w czasie wojny Janusz Kusociński.