Starsze małżeństwo dostało nakaz eksmisji. Kamienica, w której mieszkają w centrum Bydgoszczy, jest na sprzedaż

Decyzja o sprzedaży okazałej kamienicy w centrum miasta zapadła już maju, teraz mieszkańcy są przenoszeni do lokali zastępczych. Niestety, dla dwojga schorowanych starszych lokatorów ta sytuacja oznacza także eksmisję z mieszkania.

Zobacz wideo: Odkrywamy Bydgoszcz. Bartodzieje kiedyś i dziś

- Mieliśmy zadłużone mieszkanie, oczywiście to prawda. Nie byliśmy z żoną jednak w stanie go opłacić. A to ogromny lokal z piecami na węgiel - mówi lokator kamienicy w centrum miasta.

Chodzi o dom przy ulicy Paderewskiego 11. Większość mieszkańców została już przesiedlona do lokali zastępczych, bo - jak się dowiedzieli - budynek idzie na sprzedaż.

Kamienica zmieni właściciela