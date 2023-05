Tak bawili się mieszkańcy na rowerowym rajdzie rodzinnym w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia!

232. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja to co roku okazja do świętowania. W tym roku – także na sportowo. Przed południem mieszkańcy – miłośnicy dwóch kółek – spotkali się przy Katedrze Bydgoskiej, by wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.

Uczestnicy pojechali ulicami Śródmieścia-Okola, Czyżkówka, Smukały i Opławca do mety zlokalizowanej na boisku Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy. Na mecie organizatorzy przygotowali dla wszystkich biorących udział w rajdzie gorące posiłki, napoje i słodki poczęstunek.

Organizatorem wydarzenia są Rada Osiedla Okole, RO Wilczak-Jary, RO Czyżkówko, RO Smukała-Opławiec-Janowo. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii: