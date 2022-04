Tak przed wiekami wyglądała Bydgoszcz. Top 10 widoków Bydgoszczy z XVII, XVIII i początków XIX wieku

Bydgoszcz w roku 1657 na sztychu Eryka Dahlberga. Dahlberg był szwedzkim oficerem i rysownikiem. Do Polski sprowadził go król Karol X Gustaw w trakcie „Potopu” w 1656 roku. Stworzył wówczas serię rysunków, uwieczniając dziesiątki panoram polskich miast. To najstarszy zachowany widok Bydgoszczy, jego oryginał przechowywany jest w bibliotece UKW