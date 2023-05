Tak wygląda raj dla nurków w Piechcinie. Niedaleko Bydgoszczy są widoki jak w Chorwacji Dariusz Nawrocki

Proponujemy szybki wypad do "polskiej Chorwacji", czyli do kamieniołomu w Piechcinie (gmina Barcin). Przez lata funkcjonowała tu kopalnia kamienia wapiennego. Po jej zalaniu, powstało magiczne miejsce. Lazurową wodę otaczają wapienne skały. Stąd porównania do Chorwacji.