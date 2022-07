Takie są ceny kawalerek na rynku wtórnym w Bydgoszczy. Sprawdzamy, ile trzeba wydać na małe lokum w mieście - zdjęcia [10.07.2022 r.]

Rosnąca inflacja spowodowała serię podwyżek stóp procentowych. To doprowadziło do trudnej sytuacji wielu kredytobiorców, których kredyty poszybowały w górę. Z drugiej strony osoby, które dopiero rozglądają się za zakupem mieszkania są również w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W wyniku podwyżek stóp ich zdolność kredytowa zdecydowanie spadła, a ceny mieszkań w ostatnim czasie mocno podskoczyły.