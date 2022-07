Te zwierzęta przyjęto w lipcu do schroniska w Bydgoszczy. Może jest tu Twój pies albo kot? redakcja

Zobacz zdjęcia zwierząt, które trafiły do bydgoskiego schroniska w lipcu - może rozpoznasz psa czy kota, który zaginął tobie lub twojemu sąsiadowi? Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy Zobacz galerię (25 zdjęć)

Misją Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy jest opieka nad pozbawionymi domu psami i udomowionymi kotami, które dom utraciły. Zwierzęta są bezpieczne, nie zagrażają im ludzie, głód, choroby czy potrącenie przez samochód. Znalezione zwierzaki do schroniska przywożą pracownicy placówki, również służby miejskie, zwłaszcza Straż Miejska. Upublicznienie wizerunku przyjętych do schroniska zwierząt pomaga właścicielom odnaleźć swoje zguby. Zobacz zdjęcia zwierząt, które do schroniska trafiły w lipcu - może rozpoznasz psa czy kota, który zaginął tobie lub twojemu sąsiadowi?