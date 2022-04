Tych miejsc w Bydgoszczy nie pokazujcie gościom i turystom! Omijajcie je szerokim łukiem! Te widoki straszą w Bydgoszczy!

Bydgoszcz: tutaj nie zabieraj turystów

Albo wyobraźcie sobie, że ktoś przejeżdża przez Bydgoszcz od strony Gdańska, Wjeżdża ulicą Armii Krajowej, najpierw ma piękny las, a potem już cmentarz po lewej, po prawej jakieś nieużytki, garaże. Dalej na Kardynała Wyszyńskiego trafia na kawalkadę wieżowców (średnio atrakcyjnych), przejeżdża przez most Pomorski i jest nawet szansa, że kątem oka wieczorem zobaczy ładnie oświetlony most Uniwersytecki. I to będzie pewno najpiękniejszy widok, jaki po drodze zobaczy w naszym mieście.

"Przelotówki" w Bydgoszczy nie są wizytówka Bydgoszczy

Dalej, na Jana Pawła II, trafi na zgruzowany wiadukt. Brzydki, fakt, ale nie ma się co przejmować, bo i tak go nie zauważy. Regularne zmiany organizacji ruchu spowodują, że będzie musiał tak się skupić na jeździe, żeby nie spowodować wypadku, że nic nie zobaczy. Dalej jest już most wzdłuż trasy Uniwersyteckiej (ten na odcinku Glinki) i kilka niezbyt atrakcyjnych, niby takich nowoczesnych, ale nowoczesne to były może w latach 90., obiektów handlowych. No i bach - po prawej "przelotowy" turysta mija znak z przekreślonym napisem "Bydgoszcz".