Tyle płacimy za prąd! Taki jest koszt używania urządzeń domowych. Zobaczcie wyliczenia [16.08.2022 r.]

Telewizor, piekarnik elektryczny, komputer, żelazko, płyta indukcyjna, suszarka, a może pralka? Które urządzenia pobierają najwięcej prądu? Ile kosztują nasze codzienne rutyny związane z elektroniką? Koszt energii elektrycznej (1 kWh) w Polsce to od 74 do 85 groszy. Założyliśmy więc, że średnio 1 kWh kosztuje 77 groszy i zastosowaliśmy tę kwotę do obliczeń. Oprócz tego koszty zostały wyliczone na podstawie określonej regularności korzystania z konkretnego urządzenia. Jaki jest koszt dzienny używania tych urządzeń domowych? Czytaj na slajdach w poniższej galerii. Dowiesz się też, jak policzyć samemu, jak dużo prądu zużywa urządzenie i ile to kosztuje. Podpowiadamy, jak obliczyć, ile prądu zużywają domowe sprzęty i ile to kosztuje ►►►

pixabay