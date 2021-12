Uwaga! Oszuści przez ten sms mogą ogołocić twoje konto! Ich metody są coraz doskonalsze

Fałszywy sms otrzymał m.in. pan Grzegorz z Grudziądza: - Była tam informacja, że jest niedopłata na paczce i żeby otrzymać kod do paczkomatu, muszę dopłacić jeszcze 4,29 zł.

Przypominała oryginalną stronę

Link w sms-ie prowadził do fałszywej strony InPostu. Do złudzenia przypomina ona tę oryginalną. Po kliknięciu mamy przekierowanie na stronę z przelewami bankowymi. - W ostatniej chwili coś mnie tknęło i zauważyłem, że adres strony wygląda inaczej niż ten oficjalny.

Niewiele brakowało, a pan Grzegorz stałby się kolejna ofiarą oszustwa: - Niby nie jestem naiwny, wydawało mi się, że trudno jest mnie naciągnąć. Tym razem jednak wszystko układało się w logiczną całość. Rzeczywiście, zamawiałem kilka paczek z prezentami świątecznymi. Kwota była tak mała, że nie przeszło mi przez głowę, że to może być wyłudzenie.

Ukradną i wpuszczą szpiega

- Osoba, która oczekuje na przesyłkę i otrzymuje taką wiadomość, stanowi łatwy cel dla przestępców – informuje młodszy aspirant Przemysław Ratajczak. - Ofiara klikając w przesłany link, naraża swoje urządzenie mobilne na działanie wirusów, które mogą przechwycić jej dane wrażliwe. Zainfekowany w ten sposób telefon bądź komputer to cenne źródło informacji dla oszustów. Loginy czy hasła, które zostały na nich wprowadzone, aby uzyskać dostęp do internetowych kont lub aplikacji bankowych, dostają się w niepowołane ręce, co może skutkować „wyczyszczeniem” konta ze środków pieniężnych.