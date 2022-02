W Bydgoszczy będzie nowe osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Sielskiej. Miasto sprzedaje działki

- Przepisy zobowiązują nas przed rozpoczęciem procedury przetargowej do ogłoszenia takiego zamiaru. Osoby, które zgodnie z przepisami mają prawo do pierwokupu po cenie wywoławczej, powinny się w tym czasie zgłosić. Dotyczy to na przykład ewentualnych byłych właścicieli terenów, którzy zostali z nich wywłaszczeni, a także ich spadkobierców (mają na to czas do 28 marca - red.). Jeśli takie osoby się nie znajdą, rozpoczynamy otwarty przetarg nieograniczony - informuje Andrzej Bereda, dyrektor wydziału.