W Bydgoszczy potrzebni są wolontariusze transportowi. Jak to działa i jak można się zgłosić?

– Na każdy dzień zgłasza się około 10 osób. Wciąż jednak są ludzie, którzy czekają na transport. Gdyby udało się zorganizować 15-20 osób dziennie, wypełniłoby to całe zapotrzebowanie – uważa Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, koordynująca pomoc w BCTW.

Aby zgłosić się do wolontariatu transportowego, należy zadzwonić pod uruchomioną przez miasto infolinię. Pod numerem 887 508 290 można dowiedzieć się o całym aktualnym zapotrzebowaniu do pracy przy zbiórce darów, w tym dotyczącym przewozów. Infolinia jest czynna przez cały tydzień w godz. od 10 do 20.

Jeden z naszych czytelników, pan Michał, zaalarmował nas, że dzwoniąc pod ten numer, dowiedział się, że pomoc dotyczy nie tylko Bydgoszczy, ale terenu całej Polski. Wolontariusze mogliby zawężać obszar rozwożenia np. do 200 km. Zapytaliśmy o to dyrektor Biura Aktywności Społecznej, która raz jeszcze zapewniła, że pomoc dotyczy tylko terenu miasta. Od wolontariuszy nikt nie oczekuje transportu po regionie, a tym bardziej na obszarze całego kraju.