Weekend w Bydgoszczy na bogato! Prawdziwy festiwal atrakcji! Sprawdź, co się będzie działo

Od 17 do 19 września 2021 r. w Bydgoszczy bogaty w wydarzenia weekend. Za sprawą m.in. Europejskich Dni Dziedzictwa będzie okazja poznać różne smaki związane z dawną Bydgoszczą. Nie zabraknie też bydgoskiej gwary w piosenkach na urodzinach bydgoskiego pisarza. Do wspólnego świętowania 100 lat zaprasza wszystkich Czyżkówko. A z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu aktywnie, ekologicznie, ale i praktycznie (za sprawą porad) można będzie spędzić czas w centrum miasta. Co jeszcze dziać się będzie w najbliższe dni? Sprawdź w naszej galerii. Zapraszamy.