Bydgoszcz. ADM podniosła czynsze w swoich domach jednorodzinnych, ale dłużników i tak nie ubywa

- Dzisiaj dostałam pismo z ADM o zwyżce 30 procent 14,04 m2, co daje 180 zł więcej przy naszym metrażu… porażka. Do budynku przynależą dwa osobne mieszkania, nasze i jeszcze jedno, które od ponad 4 lat jest puste … ale niestety fakt jest taki, że kwalifikuje się jako dom jednorodzinny - to opinia jednej z lokatorek mieszkań zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy.