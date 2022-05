Bydgoszcz. Kiedy mieszkańcy skorzystają z chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chemicznej? Są opóźnienia w realizacji inwestycji

– Wszystkie roboty zostały już wykonana na odcinku od Dachtery do ul. Mokrej. Od Mokrej do ogródków działkowych prace są w trakcie realizacji. Większość robót została tutaj już wykonana. Na tym właśnie odcinku mamy fragmenty trasy, dla których czekamy na decyzję na wycinkę. Gdy tylko ją otrzymamy, te brakujące fragmenty będą dokończone – zapewnia rzecznik ZDMiKP.

Zimą przy ul. Chemicznej trwały intensywne prace i wszystko wskazywało na to, że rowerzyści i piesi skorzystają z chodnika i ścieżki na początku maja. Choć dziś na części trasy widać już rowery, to prace nie dobiegły jeszcze końca. – W związku z koniecznością pozyskania dodatkowych decyzji na wycinkę drzew (na ostatnim odcinku), musieliśmy przesunąć termin zakończenia zadania – informuje nas Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Realizacja odcinka, który obecnie powstaje w pobliżu ogródków działkowych to koszt blisko 600 tys. zł. Przy skrzyżowaniu z Mokrą nowa trasa połączy się z chodnikiem wybudowanym wiosną 2021 roku we współpracy z inwestorem zewnętrznym. Co z pozostałym fragmentem trasy? – Jeśli tylko będą środki finansowe, to zrealizujemy dalszy odcinek do Wojska Polskiego – przekazuje Tomasz Okoński.