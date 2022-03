Bydgoszcz. Kierowcy tracą cierpliwość. Na ul. Fordońskiej korek totalny [zdjęcia]

- To co tu się dzieje woła o pomstę do nieba. Żeby pokonać odcinek ul. Fordońskiej od budowanych mostów do ul. Spornej trzeba 20 minut. Jeden pas na wysokości stacji benzynowej jest wyłączony z ruchu. Wszyscy próbują się przecisnąć przez pas lewy, trwa to długie minuty - narzeka jeden z kierowców. I dodaje, że cierpliwość bydgoszczan jest na wyczerpaniu. - Rozumiem, jak pewnie większość, że żeby coś zbudować, czasem trzeba ruch zablokować. Ale chciałbym widzieć, że coś na tych budowach się dzieje. Na torowisku wzdłuż Fordońskiej do dawna nikogo nie widać, a te "wykopki" koło stacji prowadzone są przez jedną małą kopareczkę. Setki ludzie traci godziny, bo ktoś wysłał jedną koparkę do pracy! Przecież takie roboty powinny odbywać się poza godzinami szczytu, najlepiej wieczorem lub nawet nocą - nie ma wątpliwości bydgoszczanin.