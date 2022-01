Bydgoszcz. Mieszkańcy jednego bloku przejęli cały parking. Nikt inny już tam nie zaparkuje

Lokatorzy bloku przy ul. Wojska Polskiego 24 sami wystąpili z inicjatywą zagospodarowania terenu na parking, który należy do nich. Wykonali projekt zgodnie z warunkami, które zawarł Zarząd Spółdzielni Jedność oraz opłacili koszt jego powstania. Z tego co dowiedział się Pan Andrzej, wkład lokatorów bloku wynosi 200 zł, ale parking budowany był przez spółdzielnię.

Bloki należą do Spółdzielni Jedność, która była zamknięta, tłumacząc się pandemią koronawirusa. Nie odbierali telefonów, a mieszkańcy oprócz zabrania im parkingu, chcieli zgłosić sprawy takie jak bałagan wokół śmietników czy na klatkach schodowych. Pan Andrzej, który mieszka tam od 45 lat - napisał pismo do spółdzielni.

Lokatorzy bloków przy ul. Kombatantów są na przegranej pozycji

Bloki przy ul. Kombatantów i Wojska Polskiego 24, należą do tej samej spółdzielni. Jeśli teren przynależy do danej nieruchomości, mieszkańcy mają prawo do jego całkowitego przejęcia.